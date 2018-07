Geen geroosterde aardbeien na brand bij Aardbeienvrouwtje in Nederweert: 'We zijn geschrokken maar hebben geluk gehad'

NEDERWEERT - ,,We zijn hevig geschrokken, maar we hebben veel geluk gehad", vertelt Antoinette Maas, eigenaresse van de Aardbeienwinkel in Nederweert, zondagochtend na de brand die daar zaterdag uitbrak. De schade bij hun boerderij valt heel erg mee, sterker nog: die schade is er vrijwel niet.

Het was een gewone zaterdagmiddag voor Antoinette en haar man. Zij was tegen 16.00 uur aan het werk in hun boerderijwinkel Het Aardbeienvrouwtje aan de Booldersdijk in Nederweert, net voorbij Someren-Heide, hij was even verderop hooi aan het persen.

Rookpluimen

,,Ik ging mee met een klant om iets naar de auto te dragen, toen ik rookpluimen zag. Maar aangezien er wel vaker wat opgestookt wordt in de buurt, sloeg ik er niet meteen op aan." Antoinette ging weer naar binnen en werkte verder. Kort daarna kreeg ze een appje van een goede klant en vriendin: 'Is die bermbrand bij jou!?'. Een 112-melding was dus al uitgegaan. ,,Ik keek weer buiten en zag nu toch echt hevige rookpluimen, ik ben meteen mijn man gaan bellen maar kreeg hem niet te pakken. Bleek dat hij al op de 'plaats delict' was en al aan het blussen was."

Dat laatste deed haar man met een zeer goede kameraad van hun. Waar ze ontzettend dankbaar voor zijn. Samen sleurden ze slangen af en aan om te voorkomen dat de brand verder trok naar het aangrenzende Weerterbos en naar het gebied waar de plantjes staan. Want dát was hun geluk. De brand ontstond niet bij de plantjes, maar bij het deel waar de week ervoor gemaaid was en waar alleen potten stonden. Die potten stonden gelukkig ook nog eens op hoogte, het gras daaronder schroeide. ,,Onze kameraad en mijn man hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat de brand niet oversloeg naar het beplante gedeelte, een paar rijen verderop. Gelukkig hadden we, juist vanwege de warmte, nog lang niet overal planten gezet."

Het perceel van Maas is verdeeld in verschillende blokken, die gescheiden zijn door wegen waar wel drie tractoren naast elkaar zouden passen. In één van die blokken was dus de brand ontstaan. Door de wind en droge grond breidde die echter wel snel uit dus het was aanpoten voor de twee mannen. De brandweer was inmiddels ook ter plaatse om mee het vuur te doven.

Volledig scherm De hevige rookpluimen bij de brand © Bert Jansen

Boos

De brand bleek dus erg mee te vallen. En de schade achteraf valt ook 100 procent mee, omdat er geen planten zijn vernield. Ook de grootte van het gebied is verkeerd ingeschat door verschillende media, aldus Antoinette.

Antoinette is niet te spreken over de berichtgeving rondom de brand van verschillende media. ,,Mijn man zou naar het ziekenhuis zijn geweest, nou dat is helemaal niet waar". Omdat ze zoveel vragen kreeg van vrienden en familie over de brand en over haar man, besloot ze op Facebook en op haar website uit te leggen wat er is gebeurd. En om te vertellen dat het dus allemaal heel erg meevalt.

De schade bleef ook beperkt. Het gras is wel verschroeid en een paar potten zijn kapot, maar de planten zijn niet in aanraking gekomen met het vuur. Om te voorkomen dat het de komende dagen ook niet zal gebeuren, hebben de man van Antoinette en hun vriend een drainagesysteem aangelegd. ,,We hebben afgelopen nacht de grond continu nat gehouden om te voorkomen dat dit weer zou gebeuren."

Ze hebben veel te danken aan hun goede kameraad. ,,Hij is meteen aan de slag gegaan met die slangen en omdat hij dus zo dichtbij het vuur stond is híj wel met de ambulance meegegaan. Maar gelukkig was hij na een uurtje alweer thuis. Hij was echt oververhit door het harde werken."

,,Geen geroosterde aardbeien bij ons dus", kan Antoinette er tot slot nog met een lachje van afbrengen. De winkel is dan ook gewoon weer open en er kunnen gewoon aardbeien verkocht worden.