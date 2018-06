Geert Schonenburg stopt met beheer De Einder Someren-Eind

Someren bouwde door in crisistijd, daardoor krimpen scholen niet

15 juni SOMEREN - Krimp van het aantal leerlingen is in Someren nog ver weg. In deze gemeente hoeven de scholen de komende jaren nog geen halflege klaslokalen te vrezen. Sterker nog, voor Someren is de enige gemeente in Zuidoost-Brabant waar het leerlingenaantal volgens het CBS nog meer groeit dan tien procent. En dat is opvallend.