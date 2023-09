Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Someren vandaag

Uit De Oude Doos Majorettes treden op voor de Helmondse politie

Een drumband en majorettes treden op tijdens een receptie van de politie in Helmond. Deze foto is genomen in mei 1977. De kinderen van toen moeten nu vijftigers zijn. Wie herkent zichzelf of een ander? Om welke drumband en majorettenkorps gaan het hier? We horen het graag.