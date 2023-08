Met video PSV staat voor een absolute week van de waarheid, mét in alle linies nog flinke transfer­koorts

Bij PSV staat de komende dagen alles in het teken van de strijd met Rangers FC, waarmee de Eindhovenaren een plek in de Champions League kunnen verdienen. Woensdagavond wordt duidelijk of PSV er voor het eerst sinds 2018 weer in slaagt om de felbegeerde plek in de top-32 van Europa te bemachtigen. Tegelijkertijd heerst in alle linies van het eerste team van Peter Bosz nog transferkoorts.