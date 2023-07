Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Someren vandaag

Column Straks alleen nog politici met een ruggen­graat van staal en een gevoelsle­ven van steen

In plaats van nu eindelijk eens dit stukje te tikken, zit ik al een poosje vertederd naar filmpjes van onze kinderen te kijken. Naar hoe de 10-jarige zich ondanks zijn aanvankelijke prepuberale tegenzin toch vol overgave in de Macarena stortte tijdens de traditionele zomershow op de laatste schooldag van het jaar. En naar hoe onze 7-jarige tijdens diezelfde show acrobatisch in de armen van zijn klasgenootjes sprong.