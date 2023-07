Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Someren vandaag

indebuurt.nl Foto's! De Helmondse zomerker­mis is in volle gang en zo ziet dat eruit

We zijn los! De Helmondse zomerkermis staat weer in de stad. Van kinderattracties tot grijpkranen: je vindt het de komende dagen in het centrum. De kermis staat tot en met 12 juli in de stad. Benieuwd wat je kan verwachten? Helmondse fotograaf Wim van den Broek ging op pad en schoot deze plaatjes.