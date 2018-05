'Gewoon wonen' in een tiny house in Bergeijk

BERGEIJK - Wonen in een minihuisje (‘tiny house’) dat maximaal 50 vierkante meter groot is. Dat ziet Dorinda Verhaegen uit Bergeijk wel zitten.

Verhaegen hoopt begin 2019 in Bergeijk haar ‘tiny house’ te kunnen betrekken. Na haar studie aan de kunstacademie besloot Verhaegen een jaar te reizen en na te denken over de toekomst. ,,Daar is het idee ontstaan om in een tiny house te gaan wonen”, vertelt Verhaegen bij haar tijdelijke woonruimte in Bergeijk.

Om haar plan handen en voeten te geven heeft Verhaegen in 2017 meegedaan aan het Bergeijkse stimuleringsproject BeGREEN. Zij heeft daarmee de aanmoedigingsprijs in de wacht gesleept. Het is de bedoeling een ‘off grid’ huisje te bouwen. Dat wil zeggen volledig zelfvoorzienend, dus zonder leidingwater, geen riolering, met zonnepanelen.

,,Ik wil gewoon wonen”, zegt Verhaegen over haar motivatie. Dat met het ‘gewone wonen’ ook andere doelen gerealiseerd kunnen worden is mooi. ,,Voor mezelf wil ik ook de voetafdruk die ik op de aarde achterlaat beperken.”

Op de door de gemeente aangewezen locatie aan de Weebosserweg is plaats voor drie van dergelijke huisjes. ,,Het moet ook een educatieve plek worden, die tweemaal per jaar voor publiek open is. Een experimenteerplek.”

Verhaegen is druk doende met het tekenen en ontwerpen van het huisje. Het is de bedoeling het huisje zelf te gaan bouwen met recyclebare of gerecyclede materialen. De tiny houses worden maximaal 50 vierkante meter groot. ,,Ik heb niet veel ruimte nodig”, vervolgt Verhaegen ,,maar wel een betaalbare manier om te wonen.”

Op woensdagavond 30 mei is er in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond over dit project van 19.00 tot 20.15 uur.