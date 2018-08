Greenco deelt gratis 6 miljoen snacktomaatjes uit, ook in Someren

De eerste snacktomaatjes worden vrijdag uitgedeeld bij de Tommies kassen in Noord-Holland (Middenmeer) en Zuid-Holland (Honselersdijk). Er zijn in totaal zes miljoen snacktomaatjes te vergeven, waarvan zo’n vijf procent niet de beoogde kwaliteit heeft vanwege de 'schoonheidsfoutjes'.

De smaak van de snacktomaatjes is volgens kwaliteitsmanager Maurik Molenaar prima. ,,Een klein deel van onze snacktomaatjes ziet er iets minder mooi uit, maar de smaak is top." Hij geeft meteen een advies mee. ,,We adviseren de tomaatjes niet te lang te bewaren. Dus snack er op los of maak er een gezonde salade of soep van. Zolang ze maar voor consumptie gebruikt worden”.