Hans van Maris, familie Maas en Herold Dat op kieslijst PvdA Someren

Update Wederom dieren vergiftigd in omgeving Keelven Someren

22 januari SOMEREN - De eigenaar van twee honden had zondagmiddag niet een half uur later naar de dierenarts moeten rijden. Want dan had een van zijn twee honden het eten van een worst met blauwgekleurd gif nabij het Keelven zeker niet overleefd. Dierenarts Audrey Bruijns van het Veterinair Centrum Someren lapte de viervoeters weer op. Tevens maakte ze melding bij de politie, want het is de tweede keer binnen tien maanden tijd dat in die omgeving dieren zijn vergiftigd.