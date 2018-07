Harry van Tulden uit Someren-Heide koninklijk onderscheiden

Harry is 25 jaar lid van de KBO waarvan 20 jaar penningmeester, in april jongstleden werd hij erelid. Hij kreeg in 2016 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, wegens zijn verdiensten voor de kerk. Hij was jarenlang koster in de Jozefkerk. Hij bezoekt zieken in zijn dorp, is vrijwilliger bij de onderhoudsploeg van het park en zorgt al 30 jaar voor de kerststal.