Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Someren

Slikken of stikken: vernieuw­bouw Varendonck College kan door met extra budget van 2,7 miljoen euro

SOMEREN - Er viel weinig te kiezen. Om de vernieuwbouw van het Varendonck College in Someren niet met jaren te vertragen, stemde de gemeenteraad in een ingelaste vergadering woensdag unaniem in met een aanvullend krediet van 2,7 miljoen euro.