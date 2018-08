Herselseweg Lierop weekend dicht vanwege aanleg faunapassages

VIDEO Verstande­lijk beperkte man geslagen door PSV-fan: 'Hooligan gunde ons niet dat Feyenoord won'

6 augustus EINDHOVEN/SOMEREN - De verontwaardiging is groot bij wethouder Theo Maas en zijn vrouw Jolanda uit Someren. Hun verstandelijk beperkte pleegzoon Ritchie, hartstochtelijk Feyenoordsupporter, werd zaterdag vol in het gezicht geslagen door een PSV-fan. Die kon de nederlaag in het duel om de Johan Cruijfschaal niet verkroppen.