In Someren helder weer vanochtend

Beroemde B&B De Turffa­briek in Griendts­veen heeft binnenkort misschien kunstzinni­ge nieuwe bewoners

GRIENDTSVEEN - De beroemdste woning van Griendtsveen is zo goed als verkocht. Bed and breakfast De Turffabriek was eerder al op de landelijke tv te zien en inzet van een conflict rond verkoop. Binnenkort wordt het misschien verkocht aan twee vormgevers.