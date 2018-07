In Zuidoost-Brabant schopt alleen Mierlo het tot de Terras top 100

Brabantse terrassen die het goed hebben gedaan in de lijst zijn Huis ten Bosch in Chaam (plek 7), De VOC in Udenhout (plek 8), Thuis in Dinteloord (plek 10), Zoetelief in Den Bosch (plek 11), Bij de Pastorij in Hoogerheide (plek 16), Canella in Breda (plek 20), De Helftheuvel in Den Bosch, Dukdalf in Kerkdriel (63) en 't Veerhuis in Ravenstein (plek 69).