Kasteleins Someren missen Kennedymars-lopers in nachtelijke uren

SOMEREN - Kasteleins in Someren willen dat de lopers van de Kennedymars 's nachts weer terugkeren in het centrum. Nu liepen de deelnemers rond middernacht over de Markt in Deurne, waardoor uitbaters in Someren veel inkomsten misliepen.