Kermis Someren-Eind moet toekomstbestendig worden

SOMEREN-EIND - Zoals in veel kleine kernen, staat ook in Someren-Eind de kermis onder druk. Teruglopende bezoekersaantallen, kleinere en minder attracties en afnemende inkomsten voor de exploitanten. In 't Eind is een werkgroep geformeerd die gaat proberen de komende jaren de kermis om te vormen tot een toekomstbestendig dorpsevenement.