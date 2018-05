Leerlingen Varendonck College Someren vinden vak vuurspuwer 'beetje eng'

SOMEREN – Bijna ademloos staat een groepje leerlingen van het Varendonck College toe te kijken. Vuurartieste Marielle Gersie neemt een flinke slok lampenolie, zet aan en blaast een metershoge vlam van haar toorts. De enorme hitte is goed voelbaar. 'Wooow', 'slik je dat meteen door' en 'wat meurt het hier' zijn de eerste reacties tijdens het beroepenfeest op de school. Of veel tieners haar voetsporen volgen is echter de vraag. ,,Veel leerlingen vinden het eng denk ik", concludeert de 27-jarige Gersie.

Zij is een van de 150 beroepsbeoefenaren die dinsdagmiddag in gesprek gingen met in totaal 450 vmbo-leerlingen. Het doel van Someren on Stage: leerlingen een zo goed mogelijk beeld geven van het beroep dat ze later kunnen gaan beoefenen. Tegelijkertijd ontmoeten regionale bedrijven potentiële stagiaires of medewerkers.

Tijdens het beroepenfeest maken de tieners afspraken met de professionals voor de doedag op 30 mei. Dan krijgen ze een blik achter de schermen en mogen ze even meedraaien in het bedrijf naar hun keuze. Gersie zal het 30 mei rustig hebben, want tijdens het eerste half uur komt er geen enkele leerling op haar af. Dat geeft haar de tijd om uit te leggen hoe ze in de branche is terechtgekomen.

Eigen bedrijf

Via via komt de voormalig leerlingen van het Varendonck in contact met de Limburgse vuurartiest Marc Geraads. Het ongewone trekt haar aan. Binnen een week leert Geraads haar de basisbeginselen van het vuurspuwen en na een maand stond ze in haar eerste show. Niet veel later schrijft ze zich in bij de Kamer van Koophandel met haar eigen bedrijfje Fogomystic.

Inmiddels vijf jaar later heeft ze al op festivals in heel Nederland en België gestaan. ,,Ik kan er echter niet van leven, je moet er iets bij zoeken. Daarom doe ik sinds een maand ook magazijnwerk. Verder geef ik workshops en sta ik op festivals, bruiloften en andere evenementen."

Dan dient zich eindelijk de eerste geïnteresseerde aan. Ietwat voorzichtig schuift Maud van Zoggel (13) aan. Ze bekijkt het filmpje over Gersie en pakt er een folder bij. Het gesprek duurt amper een halve minuut. ,,Het ziet er heel cool uit, maar het is ook een beetje eng. Ik denk dat dit beroep hem niet gaat worden", concludeert de leerlinge snel. Ik zoek meer iets in de zorg of sport. Maar ik ga vanavond wel nog even haar filmpjes bekijken."

Even verderop hebben de bouwbedrijven veel aandacht van de jongens, en de zorgbedrijven trekken vooral de meiden naar zich toe. De vloggende Peelpioniers zijn populair en veel jongeren willen weten hoe hun filmpjes meer views kunnen krijgen. Binnenkort geeft Geert Bukkems hen daar uitleg over. Ook het animatieteam van Roompotpark Wolfsven is in trek.