Lekker lui op kleedje bij Zummer Park in Someren

Het was voor vorig jaar al aangekondigd. Maar toen besloten de organisatoren om het eerste Zummer Park af te blazen. ,,We bleken dezelfde datum te hebben gekozen als het bierdoppenfestival. Dat gaat 'm dan niet worden voor een nieuw evenement, vonden we", zegt Nicole Leenders van Joek.

Van uitstel komt geen afstel. Op zondag 2 september is het echt zo ver, in het Slievenpark in Someren. ,,Lekker ontspannen met een kleedje op het gras liggen en een drankje erbij", zo omschrijft Leenders Zummer Park. ,,Het is afgeleid van een evenement dat al jaren in Zoetermeer wordt gehouden, tijdens de zondagen in de zomer", doelt ze op Zondag in 't Park. ,,Een paar van ons zijn er gaan kijken."

Die sfeer van 'lui genieten van muziek en elkaar' wil de organisatie naar Someren brengen. Voor het hele gezin, voor alle leeftijden: ,,Kinderen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Zoals een speurtocht, een krachtstok maken en een soktopus knutselen, een poppetje gemaakt van een sok." Hiervoor kan de organisatie nog vrijwilligers gebruiken, geeft ze aan.

Volledig scherm Zummer Park musquettes © xxx

Er is muziek van Somerense gezelschappen. Zo treden op de twee zingende heren van The Flying Deers, de drie zingende dames The Musquettes, tienerkoor Mixed Voices en kinderkoor Quintessens. Tussendoor draait dj Erik van Seggelen. Drie foodtrucks zorgen voor eten en er worden blikjes drank verkocht.

Joek

Zummer Park is een initiatief van zes mensen binnen Joek, dat jaarlijks de Kennedymars organiseert. ,,We houden wel meer activiteiten voor leden van Joek, maar dit is voor iedereen", benadrukt Leenders. De keuze viel op het Slievenpark omdat daar volgens haar weinig gedaan wordt. ,,Het zit aan een scootmobielroute, dus we hopen ook dat ouderen komen. We nemen nog contact op met het bejaardenhuis. Misschien dat ze er met bewoners naartoe kunnen wandelen."

Leenders heeft goede hoop dat het festival aanslaat. ,,Dergelijke feelgood-evenementen in Eindhoven zijn super populair. Maar het staat en valt wel met goed weer. Als het met bakken naar beneden komt, dan blazen we het af. Op dit moment zijn de voorspellingen voor die dag gunstig."

Wel is er weer een concurrent: ,,In Someren-Eind wordt die dag een foodfestival gehouden. Dat is wel jammer." Bij de keuze voor een datum wordt daar het komend jaar nog beter naar gekeken. Want het is wel de bedoeling dat Zummer Park jaarlijks terugkeert, geeft Leenders aan.

De eerste editie van dit gratis evenement in het park aan de Avennelaan begint op zondag 2 september om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur.