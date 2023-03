Lezing over vrouwen die belangrijk zijn geweest

Hermes kan ‘geen ijzer met handen breken’

GEMERT-BAKEL - ,,Pijnlijk. Heel pijnlijk”, noemt Hermes-manager Fred Tilburgs de huidige problemen met busvervoer in Gemert-Bakel. ,,De kritiek in de politiek is volkomen terecht. Maar het probleem is dat we geen ijzer met handen kunnen breken. Er zijn gewoon niet genoeg buschauffeurs.”