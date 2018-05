Lierop volgende week weer bij de tijd

Voormalig bandenhan­de­laar uit Someren-Hei­de mogelijk vervolgd in Duitsland

6:00 KREFELD/SOMEREN-HEIDE - Bandenhandelaar Jan van den Hoogen wordt mogelijk strafrechtelijk vervolgd in Duitsland. Het Openbaar Ministerie in Krefeld verdenkt hem van het illegaal storten van puin op zijn nieuwe bedrijfslocatie in Leuth, enkele kilometers over de Duitse grens bij Venlo. Het gaat om overblijfselen afkomstig van zijn voormalig perceel aan de Groeneweg 14 in Someren-Heide. Zijn bedrijf aldaar brandde in de vroege ochtend van 6 november 2016 tot de grond toe af.