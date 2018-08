Ludieke toertocht met groot aantal BN'ers start in Lierop

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby van Mark van Horik. De Lieroppenaar werkt in de muziekbranche, maar is daarnaast een fervent wielerfanaat. Twee jaar geleden organiseerde hij voor het eerst een ludieke toertocht met de band van Guus Meeuwis. Vorig jaar deden er 35 mensen mee met de tocht die bij poppodium 013 in Tilburg startte. Op sportpark de Renkant in Lierop staan zondag 120 deelnemers aan de start. ,,Het moet allemaal niet te groot worden."