Margriet Smeulders: Ons pap zei voor mij hoeft het zo niet meer

SOMEREN-EIND - Krapte aan personeel in de ouderenzorg: cliënten en familie merken de gevolgen direct. Het verhaal over de laatste levensjaren van Diny en Antoon Smeulders uit Stiphout, verteld door hun dochter Margriet.

,,Het leek de hemel op aarde, we waren dolenthousiast. Maar al snel zagen wij verloop van personeel en vrijwilligers en teruggang van de kwaliteit van zorg." Margriet Smeulders heeft het over de kleinschalige zorgwoningen in Someren-Eind, waar haar hoogbejaarde vader Antoon vanaf september 2015 tot zijn dood in juni 2017 verbleef.

Lees ook Tijdelijke leegstand zorgkamers Someren-Eind Lees meer

De drie huizen, elk met zeven ouderen, kwamen eind december in het nieuws. Twee kamers bleven leeg bij gebrek aan personeel. Maar dat was tijdelijk, zei bestuurder Henri Plagge van De Zorgboog, waar de huizen onder vallen.

Rennen

Margriet Smeulders, gepensioneerd teamleidster basisonderwijs uit Beek en Donk, heeft andere ervaringen. Ze zag personeel van hot naar haar rennen. Soms moesten ze cliënten alleen laten zitten. Ze zag vrijwilligers vertrekken. ,,Toen mijn vader daar kwam waren er nog dertig, nu is dat nog een handje vol." Ze zag dat er diepvriesmaaltijden kwamen in plaats van maaltijden met verse producten. Ze zag hoe haar vader, blind en trillend van de Parkinson, steeds meer hulp kreeg van zijn goede vriend Hendrik, een 86-jarige medebewoner. ,,Hij gaf hem te drinken, soms een borreltje. Dat kon hij zelf niet."

Smeulders zegt nadrukkelijk dat haar verhaal geen aanklacht is tegen De Zorgboog, medewerkers of vrijwilligers. Want die moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het vorige kabinet heeft op de valreep voor de komende vier jaar twee miljard euro extra beschikbaar gesteld voor verpleeghuiszorg. Dat geld moet de grootste knelpunten wegnemen. Maar ondertussen loopt zorgpersoneel weg en stokt nieuwe aanwas.

Uit elkaar

De Beek en Donkse vertelt over haar ouders, Antoon en Diny, beiden geboren in Stiphout. Diny kreeg op 46-jarige leeftijd de spierziekte MS en werd hulpbehoevend. Uiteindelijk was ze vanaf haar nek verlamd, maar bleef tot het laatste geestelijk prima bij. Echtgenoot Antoon verzorgde haar, eerst thuis, daarna in een aanleunwoning in verzorgingshuis De Pannehoeve in Helmond. Toen Diny fysiek verder achteruitging en Antoon de ziekte van Parkinson kreeg, moest het echtpaar na bijna vijftig jaar huwelijk uit elkaar. Diny kwam in verpleeghuis Keyserinnedael terecht, Antoon bleef achter in de Pannehoeve.

Al in die tijd merkte dochter Margriet waar personeelskrapte toe kan leiden. ,,Ik zag dat mijn moeder in haar rolstoel in haar eigen urine zat. Maar ze moest eerst gaan eten voordat er tijd was voor verzorging. Ze vond altijd dat haar haren netjes moesten zitten, maar daar had het personeel geen tijd voor. Of ze had bruine schoenen aan onder een grijze jurk. Dat vond ze vreselijk, dus dan verwisselde ik die maar."

Moeder Diny overleed in 2012, 87 jaar oud. Vader Antoon was ondertussen volledig blind geworden en kon niet in zijn aanleunwoning blijven. Omdat een van zijn zoons in Someren-Eind woonde, was de woonvoorziening daar zijn nieuwe, en laatste, verblijfplaats.

Futiliteiten

Hij was aanvankelijk tevreden, maar stuitte steeds vaker op kleine dingen. ,,Futiliteiten voor ons, maar voor hem belangrijk. Hij was bijvoorbeeld dol op banaan met slagroom, maar die kreeg hij niet altijd. Wel Indische gehaktballen, als die op het menu stonden. Maar die vond hij niet lekker." Margriet kwam zo vaak als ze kon op bezoek. ,,Ik liet daar mijn handen wapperen. Afwasmachine in- en uitruimen, koffie zetten, praatje maken."

Ook zij kreeg steeds scherper op het netvlies wat personeelskrapte in de praktijk betekent. ,,Als ze gingen overleggen bleven zeven cliënten alleen achter. Ze zaten uren achter de computer, administratie invullen. Ons pap zei wel eens: zo hoeft het voor mij niet meer, dan ga ik liever naar mijn vrouw."

Margriet heeft met haar boers en zus meerdere malen gesproken met het afdelingshoofd, de verpleeghuisarts en medewerkers over het personeelstekort. Haar ervaring was dat het lastig was echt het gesprek aan te gaan. ,,Zij zitten ook tussen twee vuren", erkent ze.