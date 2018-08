Misbruikopa uit Lierop in oktober voor de rechter

Dat bleek tijdens een procedurele zitting dinsdagochtend in Den Bosch. Het was de bedoeling dat de zaak inhoudelijk zou worden behandeld. Maar het Openbaar Ministerie wacht op een adviserend rapport van de Reclassering en dat was door vakantie niet op tijd klaar. Eerder werd de zaak ook al uitgesteld omdat hij moest worden onderzocht door een psychiater. Dat is wel afgerond.