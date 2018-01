Nel en Grard uit Someren zijn 60 jaar getrouwd: Het is m'n beste knecht

SOMEREN - ,,Sinds het met onze Grard wat minder gaat is hij mijn beste knecht, ik blijf 's ochtends wat langer liggen en als ik opsta heeft hij al geveegd en de aardappelen geschild," zegt Nel Hazen(88) uit Heusden, die op 22 januari a.s. 60 jaar is getrouwd met Grard Jacobs(87) uit Someren-Heide.

Voordat ze op 22 januari 1958 trouwden had Grard al een aantal jaren op de boerderij aan de Nederweertseweg gewerkt. ,,Eigenlijk al vanaf mijn 6e jaar, toen is mijn vader overleden. Eerst na schooltijd en later de hele dag, ik was er tevreden mee". Toen de ouders van Nel stopten met het boerenbedrijf in Heusden moest er met een zus en zwager geloot worden wie het bedrijf over zou nemen. ,,Wij trokken het langste spierke", zegt Nel. ,,En we hebben er nooit spijt van gehad al hadden we het niet breed, samen met onze vijf kinderen hebben we daar een goed leven gehad".

In 1990 nam een zoon de boerderij over en vertrok het stel naar een woning in 't Vaartje te Someren-Eind. ,,In 't Eind hadden we meer tijd voor onze grote hobby, fietsen bij de KBO. Eerst met de gewone en later met de elektrische fiets." Met die fiets trapten zij samen naar Utrecht, bleven daar overnachten en trapten de volgende dag weer naar huis. Grard weet nog het aantal kilometers van hun eerste e-fiets: ,,We hebben die 4 jaar gehad en bij het inruilen stond er 19.000 km op de teller, met de volgende hebben we nog 6000 km getrapt".

Vijf jaar geleden kon Grard opeens niet meer fietsen en vanaf die tijd is hij meestal thuis en helpt Nel mee met haar breiwerk dat zij als vrijwilligster doet voor de Kringloop. Het mooiste van alles vinden zij dat het zo goed gaat in hun familie. ,,Als er een verjaardag is zijn ze er allemaal, ook de acht kleinkinderen, op zo'n dag tellen wij echt". Als er op zondag 21 januari met familie en vrienden samen een feestje wordt gevierd, dan hebben ze het ongetwijfeld nog over de boerderij in Heusden.