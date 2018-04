Nieuwe dorpsquiz Lierop belast verenigingen niet

,,Het idee was om het deze keer niet namens een vereniging te organiseren omdat die in Lierop over het algemeen toch al zo zwaar belast zijn", licht Jan van Lieshout sr toe.

Lierop volgt hiermee een trend die al een tijdje geleden in gang is gezet. Vrijwel ieder dorp in deze regio heeft wel een eigen quiz en Lierop ontbrak nog op die lijst. Dat wil niet zeggen dat er nooit gepuzzeld is. Ruim tien jaar geleden organiseerde het gilde een quiz in een grote tent midden in het dorp. Vragen verschenen op een groot scherm en antwoorden konden digitaal doorgegeven worden.

Opzet

De opzet van de nieuwe quiz is anders. Teams van acht tot twaalf personen werken vanuit thuis hun lijst met honderd vragen en opdrachten af. Die zijn verdeeld over tien categorieën. De teamcaptain moet minimaal achttien jaar oud zijn en in het dorp wonen. Bij vragen of opdrachten op locatie mag geen gebruik gemaakt worden van auto's. Met de fiets of te voet is alles goed te bereiken, bezweert de organisatie.

Tevens moeten deelnemers bij de inschrijving, die donderdag start via de website, een goed doel opgeven waarvoor ze strijden. Het geld gaat dan naar dat doel.