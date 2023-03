Nog eens zes jaar voor burgemeester Blok in Someren? ‘Ze heeft zich dikwijls eenzaam gevoeld, denk ik’

Sterren­waar­dig dineren in huiskamer­res­tau­rant Sabero van Sonja en Nico Boreas

LEENDE - ,,Geen idee of we die twee sterren houden”, zegt Sonja Boreas van tweesterrenrestaurant Sabero in - inmiddels - Leende. ,,Daar zijn we helemaal niet mee bezig.” Sinds vorig weekend is Sabero weer open. In hun eigen huis, lekker intiem.