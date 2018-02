Ondernemersvereniging Someren houdt politieke forumavond

Video's Humor als wapen in de strijd om de lokale kiezer in regio Helmond

8:15 HELMOND - Hoe trek je als lokale politieke partij zoveel mogelijk de aandacht in campagnetijd? Hoewel de klassieke verkiezingsposter - foto van lijsttrekker met slogan - nog steeds in zwang is, zetten de partijen ook steeds vaker humor in als wapen in de strijd om de kiezer.