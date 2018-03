Opkomstpercentage gemeente Someren rond middaguur: 18,91 procent

Van Dun Advies met vestiging in Someren versterkt zich met Van Gerwen uit Reek

10:10 SOMEREN - Van Dun Advies met vestigingen in Ulicoten en Someren heeft Van Gerwen Advies in Reek overgenomen. Van Dun is nu in heel Zuid-Nederland actief op het gebied van ruimtelijke ordening, ontwerp, bouw- en milieukunde.