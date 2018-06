Oud-buurman bandenman botst met gemeente Someren

Toch jeu-de-bou­les op Torenplein in Someren-Eind

5 juni SOMEREN-EIND - Hij heeft er lang voor gestreden en het is hem nu ook gelukt. Er komen drie jeu-de-boulesbanen op het Torenplein achter gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind. Nico van den Broek van KBO Someren is een blij en opgelucht man. ,,Dit is een hele mooie locatie waar we nieuw leven in gaan blazen."