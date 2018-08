Pastorie in handen van gemeenschap Someren-Eind

Diverse inwoners van het dorp hebben een aandeel van vijfduizend euro gekocht, maar het kan altijd beter aldus de plannenmakers. Zij roepen daarom inwoners op om meerdere aandelen aan te schaffen 'voor zichzelf, de kinderen of de kleinkinderen om de leefbaarheid, levendigheid en saamhorigheid van het dorp te borgen'. ,,Het is een prachtige kans om het mooiste gebouw van Someren-Eind met de prachtige tuin midden in het dorp te behouden en er een goede invulling aan te geven", aldus Bart de Groot, een van de initiatiefnemers.