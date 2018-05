Peteyfest Lierop in één dag en Rolley P. bevallen wel

Somerense politie­chef kiest werkelijk­heid boven verbeel­ding

24 mei SOMEREN - Politiechef Ton van Loon uit Someren stond in zijn ruim 45-jarige loopbaan vaak voor de keuze: ga ik voor de werkelijkheid of kies ik voor verbeelding? Hij onderzocht tientallen heftige ongevallen, zelfdodingen, moorden en moest vaker dan hem lief was treurig nieuws overbrengen aan nabestaanden. Hoe wrang ook, hij koos en kiest altijd voor de werkelijkheid. ,,Ik heb ooit een geval gehad dat alleen een stuk wang van iemand nog toonbaar was. Konden de familieleden toch nog even met hun vingers over die wang wrijven ten afscheid. Dat is beter dan je altijd afvragen hoe het eruit zou hebben gezien."