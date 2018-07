'Pinbox gaat ten koste van Jumbo Someren'

SOMEREN - Ondernemer Harrie Welten van Jumbo Someren is woest. Hij begrijpt er niets van dat de Rabobank Peelland Zuid een nieuwe pinbox op zijn parkeerterrein heeft gezet. Welten stapt maandag naar de rechter in Den Bosch in de hoop dat de losstaande pinbox alsnog verdwijnt. ,,Dit is zonder enig overleg gedaan. Je maakt het ondernemers zo wel heel moeilijk." De bank beroept zich op een door de gemeente verstrekte vergunning. De gemeente Someren op haar beurt zegt dat de aanvraag aan alle eisen voldoet.

Welten heeft een parkeerterrein aan de Speelheuvelstraat met 59 parkeerplaatsen. De nieuwe pinautomaat die enkele weken geleden is geplaatst neemt twee parkeervakken in beslag. Maar dat is niet het enige, aldus Welten. ,,Al die mensen die hier komen pinnen parkeren bij mij. Dus ik verlies zeker vijf parkeerplaatsen. Ik heb dus een economisch belang, het heeft veel impact op mijn bedrijf."

De supermarktondernemer werd volledig verrast door het straatwerk. Op dat moment was hij voor een vakantie in het buitenland. Hij kreeg nar eigen zeggen geen seintje van de grondeigenaar over de voorgenomen werkzaamheden. ,,Ook al is dat wel in de vergunning vastgelegd. Ik heb in een ondernemersoverleg nog een keer naar gevraagd of hier iets ging gebeuren, maar toen hield hij zijn mond. Zo ga je toch niet met elkaar om?"

Parkeerplekken

Maar Welten richt zijn pijlen nu niet zozeer op hem, maar meer op de gemeente Someren die de benodigde vergunning verstrekte. In het verleden streed hij ook al met ambtenaren over de plaatsing van glasbakken. Welten snapt niets van de huidige locatiekeuze. ,,Veel mensen uit de buurt zijn het met me eens. Die komen liever veilig bij mij binnen pinnen, dan dat ze daar in de rij gaan staan met al die fietsers en auto's in de buurt", zegt hij. ,,Er zijn genoeg andere plekken in Someren voor een pinautomaat, bijvoorbeeld op het Wilhelminaplein of aan de andere kant van de Postelstraat. Maar daar zat blijkbaar één bezwaarmaker."

Hij vindt in zijn algemeenheid dat er te weinig parkeervakken in het centrum van Someren zijn. Met name tijdens evenementen heeft hij te weinig plek voor zijn klanten, omdat iedereen vrij kan parkeren op zijn terrein. Dat erkent een gemeentewoordvoerder.

Maar over het algemeen zijn er ruimschoots voldoende plekken aanwezig. ,,In de directe omgeving zijn 87 parkeerplekken. Samen met omringende winkels en horecagelegenheden zijn er 81 plaatsen nodig. Dat er nu twee nodig zijn voor een pinbox is dus prima. Er blijven er genoeg over."

Volgens de gemeentewoordvoerder is een ontheffing verleend voor de duur van tien jaar, met het oog op mogelijke nieuwe betaalstromen online. ,,Wie weet of je dan nog moet pinnen? Deze box is mobiel en kun je makkelijk weghalen."