Pinkblues Someren: Blues op loopafstand

SOMEREN - Bluesliefhebbers kunnen het tijdens de pinksterdagen rustig aan doen in Someren. De optredens van Pinkblues vinden wederom op loopafstand van elkaar plaats: van cafés aan de Postel tot kroegen op het Wilhelminaplein. In die vier dagen staan er zes bands ingepland.

Het wordt de derde editie van Pinkblues sinds de herstart in 2016. Jarenlang werd een bluesevenement gehouden in café Lambiek. Na het sluiten van die kroeg zo'n zeven jaar geleden moest organisator Henry Tinnemans op zoek naar nieuwe medestanders voor zijn evenement. Dat bleek lange tijd lastig, totdat ook enkele kasteleins wilden meewerken aan een goede Somerense tegenhanger van Paasblues in Asten.

Tinnemans heeft de medewerking gekregen van In d'n Herberg (de Postel), De Egelantier, Uncle Buck en Ons Café (allen aan Wilhelminaplein). Pinkblues opent vrijdag 17 mei om 21.00 uur. Bluesrockband Bloezz treedt dan op in café In d'n Herberg.

Tijdens de tweede dag van het festival treedt 70's Tush op. De blues 'n rollband begint om 21.00 uur in D'n Egelantier. Op zondag 18 mei staan er twee optredens ingepland: om 15.00 uur trapt de Dave Chavez Band af in Uncle Buck, waarna Route 61 's avonds het stokje overneemt met een show in Ons Café.