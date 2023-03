Politie pakt fietsendief in Asten en vindt nog veel meer in een garagebox

Hengelo kijkt met een schuin oog naar Helmond: ‘Ook wij willen groeien, ook bij ons moet dat in de binnenstad’

HELMOND - Het was een losse opmerking van burgemeester Sander Schelberg van Hengelo: zijn stad kan Helmond als voorbeeld nemen. Helmond gaat fors groeien en Hengelo wil dat ook. En net als in Helmond moet dat in Hengelo in het centrum gaan gebeuren.