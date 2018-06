Politiek Someren baalt van accountant

Harten­troef As­ten-Someren houdt op te bestaan

28 juni ASTEN/SOMEREN - Hartpatiëntenvereniging Hartentroef, voor patiënten en hun partners uit Asten en Someren, houdt per 1 augustus op te bestaan. De vereniging bood bijna dertig jaar lang begeleiding en zwemactiviteiten voor patiënten en organiseerde reanimatiecursussen. ,,Met pijn in het hart hebben we besloten te stoppen”, zegt penningmeester Jos Verheijen.