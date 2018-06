Prijs gewilde minihuisjes is issue in Someren-Heide

UPDATE + VIDEO Zeer grote brand verwoest schuur in Someren, asbest neerge­daald op eigen terrein

9:29 SOMEREN - Aan de Kraaiendijk in Someren heeft op de vroege woensdagmorgen een zeer grote brand in een grote schuur gewoed. Die is inmiddels onder controle. De brandweer moest met vier blusvoertuigen, een hoogwerker en vier bluswatercontainers uitrukken om het vuur onder controle te krijgen.