Prins Lukas I bij De Meerpoel in Someren

SOMEREN - Lukas van den Heuvel (26) is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Meerpoel uit Someren. In een bomvolle zaal bij Hotel Centraal werd de jubileumprins, De Meerpoel bestaat 55 jaar, gepresenteerd aan het publiek.

Lukas woont samen met zijn vriendin Karin Lemmen op de Hageheld in nieuwbouwwijk Waterdael III. In het dagelijks leven werkt hij als design engineer bij AFA Dispensing. en zijn hobby's zijn muziek, sporten en een biertje drinken. Prins Lukas I, wiens vader Joost in 1995 regeerde over het Meerpoelrijk, heeft als lijfspreuk "Carnaval, dè klinkt ons as muziek in de orre, Di jubileumjaor gi 'n schón fisje worre."