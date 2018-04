Programmeur Nirwana Tuinfeest: Metal is maar takkeherrie

Di-rect en Anita Meyer op Heise Bierfees­ten

24 april SOMEREN-HEIDE - Di-rect is de hoofdact van Die Heise Bierfesten eind augustus in Someren-Heide. Daarnaast zijn er in het weekend van 24 tot en met 26 augustus optredens van Anita Meyer, Dave Roelvink en Dennie Christian. Ook staat op het programma de groep STUK TV, bekend van You Tube.