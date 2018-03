Raad van State: stikstofregeling veehouderij niet in orde

DEN HAAG/SOMEREN - Provincies moeten in een groot aantal gevallen stoppen met het verlenen van vergunningen aan veehouders volgens de in 2015 ingevoerde stikstofregels. Dat heeft Raad van State bepaald. Gebleken is dat meer stikstof in de natuur terechtkomt dan voorspeld.

Drie natuurorganisaties, waaronder Werkgroep Behoud de Peel, hadden Raad van State gevraagd om de PAS te schorsen. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof, een landelijke regeling die kwetsbare natuurgebieden beschermt tegen de uitstoot aan stikstof door boerderijen, verkeer en industrie.

Met de PAS-regeling kunnen provincies vergunningen verlenen zonder individuele afweging per bedrijf. Er wordt gebruikgemaakt van een 'stikstof-bufferruimte' voor enkele jaren. Deze buffer gaat sneller op dan verwacht en is in sommige natuurgebieden in Brabant en Gelderland zelfs al opgebruikt. Recente metingen tonen aan dat de ammoniak in de lucht niet daalt, aldus de milieuclubs.

Achterhaald

De PAS-regeling ging drie jaar geleden in. Maar de voorspellingen die toen zijn gedaan zijn volgens de natuurverenigingen achterhaald. De economische groei is volgens hen groter dan verwacht en de huidige stikstofregels houden bijvoorbeeld geen rekening met de mestfraude die onlangs aan het licht kwam.

Raad van State gaf vrijdag aan welke natuurvergunningen het risico lopen om geschorst te worden. Dat zijn de vergunningen die verleend zijn in de buurt van beschermde natuurgebieden waar al zestig procent van de stikstofbufferruimte is opgebruikt. Voorwaarde voor schorsing is ook dat de uitbreiding van het veebedrijf nog niet heeft plaatsgevonden.

In eerdere zaken had Raad van State al aangegeven dat verbeteringen aan de PAS nodig waren. Die zijn evenwel nog niet doorgevoerd. Daardoor vonden de natuurverenigingen het nu tijd om de vergunningverlening stil te zetten. Om juridische redenen had Werkgroep Behoud de Peel dat verzoek gekoppeld aan één specifieke vergunning; die van een melkveehouder aan de Beliënberkdijk in Someren die wil uitbreiden tot tweehonderd melkkoeien. Die vergunning is nu geschorst.

De provincie Noord-Brabant kon vrijdag nog niet aangeven wat de bredere gevolgen van de uitspraak zijn voor de stikstofregeling en de vergunningverlening.