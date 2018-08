Rabo-pinbox Someren blijft voor problemen zorgen

Tieske's café al 40 jaar café Jan van Tie­skes

14 augustus SOMEREN-EIND - Tieske van de Laar was 32 jaar toen hij in 1928 aan de nieuwendijk in Someren-Eind een café begon, hij runde samen met zijn vrouw Anna ook nog een kruidenierszaak én was daarnaast ook nog kleermaker. Zijn dochter Johanna is 83 en moest op haar 16e al meewerken in het café. "Alle handjes van ons gezin waren nodig om op drukke dagen de vele klanten te voorzien van een drankje. Tijdens de hoogmis vulden wij alvast de borrelglaasjes van de klanten die na de mis met een droge keel aan de toog plaatsnamen".