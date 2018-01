Regio drinkt nog steeds zorgelijk veel

Piet en Mien uit Someren trouwden 60 jaar geleden: de stal stond vol koeien

25 januari SOMEREN - Voor Piet van Lierop (86) en Mien van Lierop-van Santvoort (85) is het op maandag 29 januari 60 jaar geleden dat ze zijn getrouwd. Dat ging niet zoals gehoopt op de boerderij bij Mien thuis in Someren, maar in het café van Noudje van de Velden. ,,Want thuis in onze koeienstal was geen plek, daar stonden in de winterdag de koeien", zegt Mien.