Rowwen Hèze eerste echte test vernieuwde Ruchte

Cultureel centrum De Ruchte in Someren is bijna klaar voor het twintigste seizoen op de huidige locatie. Een jubileumseizoen dat diverse keren wordt gevierd, om te beginnen in het weekend van 14 tot en met 16 september.



,,Maar het concert van Rowwen Hèze op 6 oktober is de eerste echte test. We willen wat makkelijker draaien bij grotere evenementen", zegt manager Tim Rijper.