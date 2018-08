Schuimend feest op Heise Bierfesten

Het publiek van de elfde Heise Bierfesten in Someren-Heide komt niet alleen uit het eigen dorp of directe omgeving. Joran uit Eersel was zelfs met een volle bus collega's van het bedrijf Fit Factory naar de laatste dag van de Festen in De Hei gekomen. ,,We hadden gehoord dat het er hier erg gezellig aan toe gaat, en we hadden nog geen plan voor ons jaarlijks personeelsuitje, dus werd het Someren-Heide."