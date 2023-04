Scorumbal en tien shotjes tequila: Nirwana laat al vijftig jaar indrukken achter

Strijd voor veiligere Tivolilaan: ‘Kijk ook eens naar het verplaat­sen van DAF’

EINDHOVEN - De vele bezwaren tegen het aangekondigde vrachtwagenverbod in de straten tussen het Floraplein en de Geldropseweg in Eindhoven hebben ervoor gezorgd dat de door omwonenden gewenste maatregel pas later van kracht wordt.