Someren mocht camping legaliseren

Poll Greenco deelt gratis 6 miljoen snackto­maat­jes uit, ook in Someren

11:27 SOMEREN - Ze smaken nog prima, maar ze zijn licht gerimpeld en hebben kleine deuken door de aanhoudende on-Nederlandse hitte. Zes miljoen snacktomaatjes van Greenco voldoen daardoor niet aan de kwaliteitseisen en belanden niet in de supermarkt. Weggooien is echter zonde, dus gaat de groenteler gratis uitdelen. Zaterdag kunnen liefhebbers terecht bij de vestiging in Someren.