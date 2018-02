Someren scoort hoog met zonnepanelen

Someren heeft als doel om in 2050 energie-neutraal te zijn. Om duurzaamheid te stimuleren is een lening in het leven geroepen waardoor inwoners voordeliger zonnepanelen kunnen aanschaffen. In de Peelgemeente kan maximaal 25.000 euro per huishouden geleend worden, tegen een tarief van 1,6 procent. De looptijd bedraagt maximaal vijftien jaar en Somerenaren kunnen boetevrij aflossen met een minimum van 250 euro per keer.

,,Meerdere gemeenten scoren zo goed vanwege een dergelijke lening. Alleen is het rentepercentage in Someren de laagste die er is. Die gemeente is volop bezig met het stimuleren van duurzaamheid", aldus marketeer Renate van den Brink van Zonneplan.

Luchtfoto

Samen met enkele collega's bekeek zij luchtfoto's van alle gemeenten in het land en noteerden hoeveel zonnepanelen er op daken bevestigd zijn. Someren scoort gemiddeld 1,55 zonnepaneel per inwoners. Huizen met een rieten dak, teveel schaduw, een rijksmonument of flats zijn niet meegenomen in deze peiling.