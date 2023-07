Stevige buien met een enkele keer onweer in Someren vandaag

Vrouw pakt 20 euro af van jongetje (13) op Helmondse kermis, maar dan komt de wijkagent in actie

HELMOND - Een op zijn zachtst gezegd eigenaardig voorval op de kermis in Helmond woensdag. Daar pakte een vrouw een briefje van 20 euro af van een 13-jarig jongetje dat het geld per ongeluk had laten vallen.