Stier breekt los bij Kanaaldijk Zuid in Someren

VIERDE KLASSE F (ZUID 2) Moeizame zege Mifano, Neerkandia en SJVV delen de punten

11 maart Rood Wit'62 - Mifano 0-1. Mifano heeft een moeizame 0-1 zege geboekt uit bij Rood Wit'62. Direct vanaf de aftrap was er de eerste kans te noteren voor Maurice van Hoof van Mifano. Na deze kans werd de thuisploeg tot twee keer toe gevaarlijk. Na een half uur werd Mifano sterker en dat resulteerde in de openingstreffer. Het was Van Hoof met de goal. In de slotfase ging Rood Wit'62 alles of niets spelen en het was aan doelman Stefan Van der Westen te danken dat de drie punten mee naar Mierlo gingen.