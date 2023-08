Verwarring over nieuwe naam van pad bij pastorie Someren: ‘Het kreeg al een andere naam in 2010’

SOMEREN - Er is verwarring ontstaan over de naam van het pad dat de Kerkstraat in Someren verbindt met de Van Lieshoutstraat. Het werd afgelopen zaterdag Pastoor Van den Heuvelpad gedoopt. Maar heette het al niet Pastoorshof?