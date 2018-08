Toos Bergh uit Someren krijgt koninklijke onderscheiding

SOMEREN - Toos Bergh (63) uit Someren is benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding voor haar werkzaamheden binnen de Somerense gemeenschap.

Bergh is sinds 2000 actief voor de Stichting Contact Commissie Someren Noord (SCCSN) en geldt als de drijvende kracht achter verschillende jaarlijkse evenementen. Verder werkte mevrouw Bergh als vrijwilliger mee bij activiteiten die de voormalige Paulusparochie organiseerde. Ook is de zestiger actief bij het St. Jorisgilde in Someren.